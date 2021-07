BRUNO TABACCI REGALA AGLI ITALIANI PRIMA LA FORNERO E POI IL RITORNO DI ARCURI

Portano, entrambi, la firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bruno Tabacci i contratti di consulenza, con Palazzo Chigi, che hanno riportato nell’area del Governo l’ex Ministro Fornero prima e l’ex commissario all’emergenza covid Arcuri. Due nomi politicamente pesanti per Mario Draghi che, di sicuro, ha condiviso con Tabacci le scelte, lasciando, pero’, al segretario di Centro Democratico l’ingrato compito di mettere la faccia sulla decisione di affidarsi a due nomi che sono invisi a piu’ della metà del Parlamento Italiano.

La scelta che fa piu’ discutere è, sicuramente, quella di Arcuri al quale, per un contratto da quasi 4 milioni di euro, è stato affidato il compito di vigilare sulla spesa per le opere del Pnrr.

Lo stesso Arcuri, non piu’ di qualche mese fa, era stato messo alla porta da Mario Draghi che, in poche ore, lo aveva sostituito con il Generale Figliuolo per il ruolo di Commissario per l’Emergenza Covid.

Che Tabacci, i cui rapporti con Giuseppe Conte sono piu’ che buoni, abbia voluto lanciare un messaggio al futuro capo politico del Movimento 5 Stelle, anche alla vigilia del delicato passaggio parlamentare della Riforma della Giustizia ?