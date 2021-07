SIANO, COMUNALI 2021. GIORGIO MARCHESE E LA CAMPAGNA ELETTORALE CHE NON DECOLLA

Da Sindaco uscente, anche se in un centro di medie dimensioni come quello di Siano, il Sindaco Giorgio Marchese avrebbe dovuto già essere nel pieno della campagna elettorale. Ed invece, quando mancano poco piu’ di due mesi all’appuntamento con le urne, la sua campagna elettorale è ancora ferma al palo. Lo è anche quella degli avversari che, tra mille difficoltà e tante rinunce, stanno provando a mettere in piedi una proposta alternativa a quella di Marchese ma la sensazione è che a Siano piu’ che la necessità di parlare con i cittadini in questa fase prevalga la voglia di fare pretattica. Una partita a scacchi nella quale, a perdere, al momento, sono i cittadini.

