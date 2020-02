CAF ACLI PRONTO PER IL BANDO FITTI REGIONE CAMPANIA: 13 MILIONI A DISPOSIZIONE

Ci sono importanti novità, quest’anno, per la erogazione dei contributi per i fitti di locazione da parte della Regione Campania che ha deciso di trasferire, direttamente sul web, le procedure per accedere ai 13 milioni di euro di fondi. Il Caf Acli di Salerno ha già messo a disposizione i propri uffici per l’accesso ai fondi che potrà avvenire entro la mezzanotte del 13 Marzo.

Il contributo massimo concedibile varia, a seconda della fascia di reddito, dai 1.800 ai 2.000 euro: il calcolo viene effettuato sulla base del reddito disponibile ed il canone annuo. La presentazione delle istanze, ed è questa la grande novità, potrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso l’invio telematico dei dati e della apposita richiesta.

Gli uffici CAF ACLI SALERNO hanno deciso di mettere a disposizione dei cittadini le proprie risorse umane e tecniche: è possibile contattare il Caf Acli telefonicamente ai numeri 089-226979 089-252706 oppure inviando una email a salerno@acliservice.acli.it