CALDORO RIUNISCE IL CENTRO DESTRA IN REGIONE: VERSO UNA DECISIONE CLAMOROSA

E’ in programma per lunedi’ 18 Gennaio, a Napoli, una riunione che Stefano Caldoro ha voluto, fortemente, anche perchè sollecitato dai consiglieri regionali eletti nel centro destra: all’ordine del giorno l’immobilismo che regna all’interno del Consiglio Regionale, nelle Commissioni e, soprattutto, la melina politica che la maggioranza di De Luca sta attuando sulla formazione e sul funzionamento delle Commissioni d’Inchiesta. Queste ultime, come da statuto della Regione Campania, spettano ai partiti dell’opposizione (centro destra e Movimento 5 Stelle) e, da sempre, rappresentano un importante strumento di controllo sull’attività della Giunta e del Presidente.

De Luca, anche se per via indiretta, ha lasciato intendere di non gradire i nomi che le opposizioni hanno fatto (in modo particolare Nappi e Cammarano): quindi stop alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni d’Inchiesta.

Il centro destra, pero’, potrebbe arrivare ad una decisione clamorosa, proprio per rivendicare il proprio ruolo all’interno del Consiglio: annunciare l’Aventino, rinunciando alla partecipazione alle sedute del Consiglio Regionale ed anche delle Commissioni, tutt’ora già formate.