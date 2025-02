CAMBIO AI VERTICI DI ITALIA VIVA: FUORI VITIELLO, ARMANDO CESARO E’ IL NUOVO COMMISSARIO REGIONALE IN CAMPANIA

Armando Cesaro è il nuovo Commissario Regionale di Italia Viva in Campania: lo ha stabilito Matteo Renzi che ha nominato Cesaro al posto dell’attuale Coordinatore Vitiello.

“Lavoreremo in Campania e per la Campania.” Lo scrive Cesaro, neo Commissario Regionale per Italia Viva in Campania. Lo faremo realizzando proposte valide e innovative e con l’impegno di donne e uomini che con una politica viva e incisiva daranno vigore e orgoglio alla Campania!. Lo faremo con l’entusiasmo e la passione di sempre con un gruppo di validi amministratori.

Ringrazio l’amico Matteo per la nomina a Coordinatore Regionale di Italia Viva in Campania, per la fiducia che ha riposto in me e per il sostegno che non mi ha fatto mai mancare.

Grazie a Lello e all’intero gruppo regionale per l’impegno profuso per il nostro partito, continueremo a lavorare insieme e a confrontarci per il futuro della Campania..

Ripagherò la fiducia di ognuno di voi come so fare meglio: lavorando sin da subito per rafforzare l’organizzazione, il radicamento e il consenso del partito in Campania, in sinergia con l’ottima classe dirigente del territorio. E continuerò a lavorare per i cittadini campani

Ci aspetta un duro lavoro, ma sono certo che raggiungeremo importanti risultati che andranno ben oltre ogni nostra aspettativa, perché come sempre al centro del nostro impegno ci saranno i territori.

Partiamo da oggi incontrando gli amministratori locali, le associazioni e i cittadini. Abbiamo una nuova storia da scrivere per tornare protagonisti alle prossime elezioni regionali!