BARONISSI. ESTER SAPERE: “CON ANNA PETTA LAVORIAMO AD ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ELETTORALE”

“Il Sindaco di Baronissi Anna Petta e la sua maggioranza, in maniera chiara e coerente rispetto al dato elettorale dello scorso giugno, stanno portando avanti il programma di governo, ampiamente condiviso dai cittadini della nostra comunità. Una squadra che gode di buona salute e che, dinanzi alle bugie diffuse ad arte da piccolissimi pezzi di città, non puo’ che andare avanti per la propria strada”. Ester Sapere, Consigliera Comunale del Gruppo Anna Petta, guarda con grande ottimismo al futuro.

“Ci attendono impegni importanti come amministrazione comunale. E sono certa che la coerenza e la chiarezza saranno il faro-guida: tutto cio’ che stiamo discutendo ed approvando fa parte del programma elettorale. Il resto appartiene alle voci sempre piu’ flebili di un’opposizione che, lentamente, sta sparendo anche dal Consiglio Comunale”