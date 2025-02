PIERO DE LUCA (PD): “SU GESTIONE BOLLETTE IL GOVERNO MELONI E’ STATO FALLIMENTARE”

“Il vero fallimento del governo e’ legato alla gestione delle politiche economiche e sociali perche’ -tra le tante cose- non ha fatto nulla per sostenere le aziende rispetto all’aumento del costo delle materie prime e del costo delle bollette di luce, gas e nulla per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Anzi, quando e’ intervenuto, il governo ha peggiorato la situazione precedente. Se oltre al danno abbiamo avuto la beffa e’ perche’ proprio sulle bollette, rispetto alle misure attuate dal governo da Draghi, il governo e’ tornato indietro. Ha reintrodotto gli oneri di sistema, ha diminuito il bonus sociale, cioe’ il sostegno a famiglie con reddito Isee piu’ basso, ha introdotto una misura che si chiama Transizione 5.0, che e’ stata un flop totale per le aziende, e infine non ha adeguatamente sostenuto il passaggio delle famiglie al mercato libero. Segnalo che anche i clienti vulnerabili del mercato tutelato hanno avuto delle forti difficolta’ e hanno visto un’impennata del costo delle bollette”. Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd alla camera in commissione politiche UE, a Diritto e Rovescio su Rete4 “Noi abbiamo elaborato proposte specifiche e rivolgiamo un appello al Governo ad ascoltare anche le opposizioni: disaccoppiamento del costo del gas rispetto a quello dell’energia elettrica, reintroduzione e aumento del bonus sociale per le fasce piu’ fragili della popolazione, rafforzare l’Acquirente unico per aiutare i clienti vulnerabili. Misure che possono essere reintrodotte utilizzando risorse che il Governo sta letteralmente buttando in Albania oppure evitando di portare avanti l’ennesima rottamazione leghista che costa ben cinque miliardi di euro. Noi chiediamo di stanziare quelle risorse per aiutare le famiglie e le imprese che oggi sono in enorme difficolta’”, ha concluso

