CAMPANIA ZONA BIANCA DAL 21 GIUGNO: GLI ULTIMI A TORNARE ALLA NORMALITA’

Da domani toccherà anche a Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e Provincia Autonoma di Trento. E con il nuovo gruppo di Regioni che passano in zona Bianca, secondo le stime del Ministero della Salute, saranno oltre 40 milioni di italiani che, dopo un lunghissimo periodo, potranno vivere “quasi” senza restrizioni. Non ancora per la Regione Campania che, in base alle proiezioni, dovrebbe diventare bianca a partire dal prossimo 21 giugno, sostanzialmente l’ultima delle grandi Regioni a tornare ad un regime di semi normalità. A quel punto si aprirà anche il dibattito sull’utilizzo all’aperto delle mascherine, con il Governo che sembra “possibilista” per una revoca dell’obbligo a partire dal mese di Luglio, con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca intenzionato a prolungarne l’utilizzo fino a quando non è chiaro.

