NOCERA INFERIORE. AD UN ANNO DALLE COMUNALI IL PD GIA’ SI SPACCA SUI NOMI

Una cosa pare già certa: l’attuale sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, a meno di un clamoroso colpo di scena, resterà fuori dalla partita per le prossime elezioni comunali 2022. E non solo per il vincolo del doppio mandato ma anche perchè, al momento, non pare essere in grado di tenere le redini di una possibile coalizione che si in continuità con la sua attività amministrativa. Oggi tutta l’attenzione ruota attorno al Partito Democratico che, in vista dell’appuntamento elettorale, è già profondamente diviso: l’arrivo “blindato” all’interno della Segreteria Cittadina di Salvatore Arena ha messo in agitazione chi, per le elezioni comunali della prossima primavera, aveva già fatto il suo piano. In modo particolare ad essere nervoso è Paolo De Maio, da piu’ parti indicato come il naturale candidato sindaco per le elezioni comunali di Nocera Inferiore per il 2022 ma, zitto zitto, nel suo ufficio di Ecombiente, anche Enzo Petrosino, già candidato alle Regionali nella lista del Partito Democratico, sta pensando di giocare la sua partita. Insomma, almeno per tre nomi per un solo partito. E gli altri della coalizione ? Arriveranno, di certo, anche gli altri nomi.

