EBOLI, COMUNALI 2021. TUTTI IN ATTESA DELLE MOSSE DEL PD E DEL CENTRO SINISTRA

Tutti, o quasi, sono in campo: all’appello dei candidati alla carica di Sindaco di Eboli mancano, al momento, solo i rappresentanti del Partito Democratico e di numerosi partiti del centro sinistra. Fa eccezione, fino ad oggi, il Partito Socialista Italiano che, rompendo l’alleanza che si ritrova negli altri comuni (Salerno e Battipaglia), ha deciso di fare una corsa in solitaria con il nome di Presutto per la carica di Sindaco. Nel frattempo il PD e gli altri partiti (da Italia Viva a Centro Democratico, da Azione allo stesso Movimento 5 Stelle) continuano a lavorare in silenzio e sotto traccia per arrivare ad una intesa quanto piu’ possibile allargata ed unitaria. Sarà quella che si apre la settimana decisiva ? Forse, anche perchè la presenza di Giuseppe Conte a Napoli – il quale si tiene ben lontano da Salerno – potrebbe dare il via libero ad un accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle anche per il Comune di Eboli.

