CAMPI FLEGREI, INCONTRO TRA MINISTRO MUSUMECI E MORRA (ANCI CAMPANIA): “BENE FONDI DEL GOVERNO”

Il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ha incontrato a Roma, nella sede del dicastero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, il ministro Nello Musumeci. All’incontro ha partecipato anche Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme e delegato di Anci Campania per le Isole e per i porti. Nel corso del confronto è stata presentata la proposta di organizzare, nel prossimo mese di ottobre a Ischia, il Forum delle Isole della Campania, un appuntamento dedicato al dialogo tra istituzioni, amministratori e stakeholder sui temi della portualità, del turismo, della valorizzazione del patrimonio culturale e dello sviluppo delle comunità insulari. L’incontro ha rappresentato anche l’occasione “per ribadire la piena disponibilità operativa di Anci Campania a collaborare con il Governo e con tutte le istituzioni competenti nella gestione delle conseguenze del terremoto che ha interessato Pozzuoli e l’area dei Campi Flegrei. L’Associazione ha confermato il massimo sostegno ai sindaci e alle amministrazioni dei territori coinvolti, nella convinzione che la vicinanza istituzionale e il coordinamento tra i diversi livelli di governo siano elementi essenziali per garantire risposte efficaci alle comunità”. “Il dialogo tra istituzioni e la collaborazione tra Governo e autonomie locali rappresentano la strada migliore per affrontare le sfide dei territori e costruire risposte concrete per cittadini e comunità”, afferma Morra. “Accogliamo con favore – ha proseguito – lo stanziamento di 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨 deliberato dal Governo per far fronte alle prime conseguenze dell’attività sismica nei Campi Flegrei. Si tratta di un primo segnale concreto di attenzione verso cittadini e amministrazioni locali, che rappresenta una base importante sulla quale continuare a lavorare per garantire interventi tempestivi e adeguati ai bisogni del territorio”.

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