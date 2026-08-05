SALERNO. CASABURI (FI): “CROLLO ALBERO AL CIMITERO, SE NON CI SONO SOLDI DE LUCA SI FACCIA DA PARTE”

“Se non ci sono i soldi neppure per la manutenzione ordinaria, il Sindaco De Luca si faccia da parte e lasci tutto nelle mani del Prefetto”. A dichiararlo, dopo il crollo di un enorme pino all’interno del Cimitero Comunale di Salerno, è il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Gabriele Casaburi.

“De Luca” scrive Casaburi ” non è capace di tutelare la memoria dei nostri defunti. Dopo una intera area interdetta, adesso anche questo! Se non ci sono i soldi per la manutenzione ordinaria, dopo i 30 anni di sua amministrazione, si faccia da parte e rimetta tutto nelle mani del Preretto”