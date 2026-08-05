LEGGE ELETTORALE. AL SENATO EMENDAMENTO DI TUTTO IL CENTRO DESTRA PER REINTRODURRE LE PREFERENZE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Un emendamento, sostenuto e presentato da tutto il Centro Destra, per reintrodurre, nella nuova legge elettorale, il sistema delle preferenze. E’ quanto emerge dalla riunione che, nel primo pomeriggio di oggi, i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione di centro destra hanno tenuto a Roma.

Il centrodestra presenterà anche al Senato l’emendamento presentato alla Camera per l’introduzione delle preferenze con una sola modifica per rafforzare maggiormente l’alternanza di genere, ivi compresi anche i collegi uninominali del Trentino Alto Adige.

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