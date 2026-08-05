LEGA SALERNO. IL SEGRETARIO PROVINCIALE TOMMASETTI NOMINA NUOVI COORDINATORI SU TUTTO IL TERRITORIO

La Lega Salerno continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sul territorio.
Il segretario provinciale Aurelio Tommasetti, insieme al Direttivo provinciale, ha nominato i nuovi commissari cittadini e i responsabili territoriali, un passo importante per costruire una squadra sempre più vicina ai cittadini e alle comunità locali.
Nuovi commissari cittadini:
• Agropoli – Antonella Franco
• Capaccio Paestum – Mario Tedesco
• Cava de’ Tirreni – Mirko Giordani
• Mercato San Severino – Francesco Salvati
• Nocera Inferiore – Severino Molisse
• Pagani – Pietro Pisacane
• Palomonte – Vincenzo Cupersito
• Roccadaspide – Roberto D’Angelo
• Sala Consilina – Valter Carotenuto
• Salvitelle – Ciro Citro
• Sarno – Nicola Troisi
• Scafati – Marco Cascone
• Sicignano degli Alburni – Guido D’Ambrosio
• Teggiano – Mimmo Russo
• Lorenzo Pace – Coordinatore Area Vallo di Diano
• Gerardo Strollo – Referente Sanità Alto e Medio Sele