ROTTAMAZIONE REGIONE CAMPANIA: ECCO COME E QUANDO ADERIRE AL PAGAMENTO AGEVOLATO

Redazione Agenda PoliticaEconomia

Chi in Campania convive da anni con una cartella esattoriale mai saldata ha finalmente una data da segnare in agenda. La Regione ha ufficializzato la procedura per aderire alla rottamazione-quinquies, fissando il giorno di partenza: il 15 ottobre 2026. Una misura attesa da migliaia di contribuenti alle prese con bollo auto arretrato, multe dimenticate o altre pendenze mai chiuse.

La misura è contenuta nell’assestamento di bilancio di previsione 2026-2028 approvato di recente in Consiglio regionale e riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

La definizione agevolata si applica a due tipologie di debiti: quelli in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e quelli gestiti dal concessionario regionale, il raggruppamento Municipia-Abaco. Rientrano sia le entrate tributarie – il bollo auto è il caso più diffuso – sia quelle non tributarie, come le sanzioni amministrative. Non esiste un tetto di reddito né categorie escluse: il criterio è unicamente la data di affidamento del carico, non chi lo deve pagare.

Chi aderisce versa il capitale dovuto, le spese delle procedure esecutive e quelle di notifica delle cartelle. Restano invece azzerate sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione. L’importo varia da posizione a posizione, in base alla composizione del singolo carico: non esiste una percentuale di sconto fissa valida per tutti.

A partire dal 15 ottobre 2026 si apre la finestra operativa. Chi ha debiti con Municipia-Abaco dovrà collegarsi al sito del concessionario, o alla sezione dedicata del Portale delle Entrate della Regione Campania, verificare la propria posizione e presentare la dichiarazione di adesione. Chi invece ha carichi in mano all’Agenzia delle Entrate-Riscossione seguirà la modulistica nazionale prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 38 del 27 marzo 2026. Prima del 15 ottobre non risultano attive procedure di verifica o presentazione della domanda.

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