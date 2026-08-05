MICHELE SCHIANO DI VISCONTI (FDI): “ASSESTAMENTO BILANCIO, ENNESIMA GIRAVOLTA DI GIUSEPPE CONTE”

“Le dichiarazioni odierne di Giuseppe Conte contro il ricorso allo scostamento di bilancio rappresentano l’ennesima dimostrazione di una politica 5stelle vuota e a fasi alterne, dove ciò che ieri era considerato necessario oggi diventa motivo di polemica. Durante il Governo giallorosso da lui guidato, lo scostamento di bilancio è stato utilizzato ripetutamente per finanziare interventi ritenuti indispensabili. Per questo, contestarne oggi il ricorso senza riconoscere le scelte compiute quando era a Palazzo Chigi appare come una evidente giravolta di posizione. Lo stesso vale per il tema della spesa per la difesa. Quando Conte era al governo furono assunte decisioni che comportarono un incremento degli stanziamenti nel settore, in continuità con gli impegni assunti dall’Italia in ambito internazionale. Per questo, presentarsi oggi come il principale oppositore di ogni aumento della spesa militare rischia di apparire più come una patetica scelta di comunicazione politica che come una posizione politica coerente. Il confronto politico è legittimo e anche cambiare idea può esserlo, ma la credibilità si fonda sulla coerenza e sulla capacità di spiegare ai cittadini perché oggi si sostiene l’esatto contrario di ciò che ieri si riteneva necessario. Gli italiani meritano un dibattito serio, fondato sui fatti e non sulla convenienza del momento. La politica economica e le scelte di bilancio non possono diventare strumenti di propaganda a seconda che si sieda al governo o all’opposizione. Altrimenti, più che di una visione politica, si tratta di pura demagogia”. Lo dice Michele Schiano di Visconti, deputato di Fratelli d’Italia.

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