CONSIGLIO REGIONALE. AL LAVORO UFFICIO DI PRESIDENZA, POI LO STOP PER LA SETTIMANA DI FERRAGOSTO

Ultimi giorni di attività, a Napoli, all’interno del Consiglio Regionale della Campania che, come di consuetudine, resterà chiuso per l’intera settimana di Ferragosto e, per la precisione, da lunedi’ 10 Agosto per riaprire il successivo 17 Agosto, Una pausa che servirà anche ad effettuare alcuni lavori di manutenzione, ma, intanto, anche l’Ufficio di Presidenza, guidato dal Presidente Massimiliano Manfredi, ha tenuto l’ultima riunione organizzativa, in vista dello stop estivo: tutti presenti, al 21esimo piano, per la seduta dell’Ufficio che è servita a mettere a punto alcuni aspetti del Consiglio Regionale. “5 agosto – Ufficio di Presidenza al completo e… al lavoro!” scrive il Presidente Manfredi, ” (con Luca Trapanese in collegamento), Giovanni Porcelli, Giuseppe Fabbricatore, Livio Petitto, Lucia Fortini e Michela Rostan.

A proposito di Consiglio, dopo l’ultima seduta dello scorso 29 Luglio, con l’approvazione dell’assestamento di bilancio, è probabile che la prossima riunione si possa tenere sul finire del mese di Settembre.