CAVA DE’ TIRRENI. VILLA FALCONE E BORSELLINO VANDALIZZATA, IL COMUNE SPORGE DENUNCIA

Panchine danneggiate, lastre di marmo divelte, immondizia ovunque, cestini rotti. Così si è presentata stamane, agli addetti di pulizia della Metellia Servizi, la villa “Falcone e Borsellino” di viale Crispi, riaperta lo scorso 25 luglio dopo un piano straordinario di pulizia e manutenzione che aveva richiesto una settimana di chiusura. Già in quell’occasione il sindaco di Cava Raffaele Giordano aveva fatto appello al senso civico dei cittadini, invitandoli a salvaguardare uno spazio di tutti. Le stesse parole – più dure – sono state pronunciate dal primo cittadino anche stamane, nel corso della conferenza stampa convocata ad horas al Comune per denunciare l’accaduto e alla quale hanno partecipato l’assessore alla Manutenzione e Sicurezza Annalisa Della Monica, l’assessore al Verde pubblico Umberto Ferrigno e l’assessore all’Igiene urbana Clelia Ferrara.

“Stanotte la villa comunale di viale Crispi è stata vandalizzata: non si tratta di intemperanza ma di veri e propri atti di delinquenza e, per questo, ho sporto denuncia contro ignoti tramite il Comando di Polizia Municipale, per dare la possibilità di prendere visione delle registrazioni effettuate dalle telecamere installate in zona – ha stigmatizzato Giordano – È un atto che mi colpisce particolarmente, tanto più che giunge dopo i tanti sforzi e il lavoro delle settimane scorse per rendere frequentabile la villa, invasa da erbacce, immondizia e topi. Stando così le cose, siamo costretti a chiudere la villa alle 22 e riaprirla alle 7, affidando agli addetti della Metellia un servizio straordinario di guardiania”. Come sottolineato dal sindaco, anche le associazioni di volontariato contribuiranno alla sorveglianza; nel frattempo si procederà all’acquisto di telecamere aggiuntive per controllare in maniera più capillare la zona.

“Purtroppo il mancato controllo degli ultimi anni ha portato tutti a sentirsi legittimati a provocare danni al bene comune”, ha concluso Giordano, che ha precisato: “A breve sarà emanato il bando per il chioschetto in villa: al gestore sarà affidato il servizio di guardiania e dei bagni pubblici”.

Da oggi 5 agosto e fino al prossimo 30 settembre la villa comunale “Falcone e Borsellino” sarà chiusa alle ore 22 e riaperta alle ore 7.