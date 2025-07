CANDIDATI, SI FERMA TUTTO: FICO ATTENDE LE MARCHE, CIRIELLI GLI ULTIMI SONDAGGI

D’improvviso, si è fermata la macchina elettorale sia del centro sinistra che del centro destra in Campania. Per motivi diversi ma, stranamente coincidenti, tanto Roberto Fico quanto Edmondo Cirielli devono restare, ancora, fermi ai box prima di iniziare la campagna elettorale sul territorio della Regione.

CENTRO SINISTRA – Per Roberto Fico, acquisito oramai il sostegno del Presidente della Regione Vincenzo De Luca, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Ricci (Pd), candidato Presidente nelle Marche, rappresenta un serio rischio. Il leader del M5S Giuseppe Conte, in attesa di un chiarimento sulla posizione dello stesso Ricci, ha stoppato ogni tipo di intesa con il Partito Democratico, mettendo a rischio anche l’alleanza in Campania sul nome dell’ex Presidente della Camera dei Deputati.

CENTRO DESTRA – Per il Vice Ministro Edmondo Cirielli, che oggi ha incassato il sostegno incondizionato anche di Mara Carfagna e di Noi Moderati, ci sarà da attendere un nuovo sondaggio che, stando alle fonti romane, dovrebbe arrivare agli inizi della prossima settimana e che riguarderà non solo i nomi dei candidati alla Presidenza ma anche il peso elettorale di ciascun partito.

DATA ELEZIONI – Intanto, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mantiene nel cassetto della scrivania il decreto con il quale stabilire la data delle elezioni. De Luca, vista anche la situazione in evoluzione, non ha alcuna fretta di firmare e, con ogni probabilità, lo farà solo a metà settembre.