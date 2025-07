REGIONALI IN CAMPANIA. MARA CARFAGNA (NOI MODERATI): “CENTRO DESTRA COESO”

Vedo una Regione con enormi potenzialità trasformata nel feudo di un governatore e della sua nomenklatura e abbandonata al disagio. Uso un termine sovietico non a caso: Vincenzo De Luca, con la recente battaglia in difesa di Gergiev, l’artista-testimonial di Vladimir Putin, ha largamente dimostrato qual è il modello di governo che gli piace: potere accentrato in poche mani, società civile silenziata e inascoltata”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, in un’intervista al Mattino sulla Campania e sulle prossime Regionali.

“Riconosco – aggiunge – che ci sono stati sforzi sulle liste d’attesa, interventi migliorativi sui trasporti e ci sono segnali positivi sull’occupazione, legati anche al trend nazionale. Ma il modello di gestione della attuale giunta si limita a rincorrere le emergenze. Le questioni urgenti neanche le vede”.

Quanto alla scelta del candidato di centrodestra, l’ex ministro spiega: “La coesione tra alleati è da sempre il grande asso nella manica della coalizione, e credo lo sarà anche stavolta sotto la guida di Giorgia Meloni. Se a sinistra si cercano accordi ‘perché se no vincono gli altri’, da noi è l’esatto contrario: si cercano accordi non solo per vincere ma soprattutto per governare al meglio. Fico candidato del campo largo? Ogni singola scelta della giunta De Luca, e del Pd che ne era il perno, è stata contestata negli ultimi dieci anni dal M5S. La vicenda più lampante è quella del termovalorizzatore, contro il quale i grillini hanno combattuto come se fosse il demonio. Mi chiedo come potrebbero governare questa e altre partite… La verità è che se vincessero la Campania sprofonderebbe nella paralisi amministrativa”.

Riguardo all’ipotesi di candidarsi, considerato pure il sondaggio Piepoli da cui risulta che il suo è tra i nomi più graditi nelle intenzioni di voto, Carfagna risponde: “Tutti sanno che sono a disposizione, ma la candidatura di Cirielli mi sembra un’ottima scelta e avrà il mio sostegno. Detto questo, mi ha fatto piacere vedere che i cittadini campani hanno riconosciuto e ricordato il lavoro che da ministro del Sud ho fatto per la mia regione”.

