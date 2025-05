CAPACCIO PAESTUM. LUCIO CONFORTI: “CON SIMONA CORRADINO PER UN BUON GOVERNO DELLA NOSTRA CITTA'”

“Con Simona Corradino Sindaco di Capaccio Paestum daremo alla nostra comunità un lungo periodo di serenità e di buon governo per la crescita economia e sociale di tutte le nostre frazioni.” E’ quanto dichiara Lucio Conforti, noto imprenditore del territorio di Capaccio Paestum, tra i primi sostenitori della candidatura a Sindaco di Simona Corradino, promotore, insieme ad altri, della lista Popolo di Capaccio Paestum. “Stiamo vivendo”, continua Conforti, “una campagna elettorale intensa e ricca di emozioni, perchè Simona, insieme alla sua squadra di candidate e di candidati, sta parlando al cuore ed alla mente di tutti i cittadini di Capaccio Paestum, spiegando, con semplicità e chiarezza, quello che c’è da fare per i prossimi 5 anni, Stasera, 16 Maggio, in Piazza a Capaccio, a partire dalle 21:00, saremo in tantissimi ad ascoltare l’intervento di Simona e sono certo che gli ultimi giorni della campagna elettorale saranno ancora piu’ entusiasmanti di quelli fino ad oggi vissuti.”

