REGIONALI 2025. FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “NON SONO IN CAMPO FINO A CHIARIMENTO VICENDA GIUDIZIARIA”

“Devo liberarmi dell’immunità per farmi interrogare in Belgio. Va chiarito ogni aspetto della questione. Spero che ciò possa avvenire presto. I campani devono confrontare due modelli di governo, non dibattere su vicende che non riguardano la Campania. E fino a quando anche questa vicenda non sarà chiarita, io non sono in campo. Lo devo alla mia Regione”. Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo e segretario regionale del partito in Campania, in merito all’ipotesi di una sua candidatura alle Regionali. (

