CAPACCIO PAESTUM. SIMONA CORRADINO: “OPPOSIZIONE FERMA MA PRONTI PER IL BENE DEL PAESE”

“Sarà un’opposizione ferma, decisa, punto su punto, ma sempre presente quando il fine sarà il bene supremo di Capaccio Paestum”.

Sono parole di Simona Corradino, già candidata sindaco per la città dei templi ed oggi eletta consigliere di opposizione. “Il 31% dei cittadini ha voluto me come rappresentante delle loro istanze, dei loro problemi, del loro futuro e onorerò fino all’ultimo questo mandato”.

“Come ho detto in campagna elettorale, tramite la mia voce potranno parlare gli ultimi, coloro che non hanno mai avuto rappresentanza. Ovviamente non mi sottrarrò al dialogo e al confronto, ma nemmeno al ruolo affidatomi e cioè quello di controllo. Quando ci sarà da votare qualcosa per il bene di Capaccio Paestum, io ci sarò e sarò pronta a farlo. Dovranno essere assunte decisioni non semplici e se il fine sarà il futuro della città sarò lì a sostenerle, ma ciò non esclude una opposizione puntuale”.

“La città – conclude – si appresta a vivere un momento difficile e quindi non potrò esimermi dal verificare ogni atto. Auspico, infine, collaborazione tra consiglieri di minoranza. La mia squadra c’è e ci sarà”.