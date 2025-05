LA PROVINCIA DI SALERNO PRESENTA IL PROGETTO “ARCHEOLOGIA IN CITTA'”

Si terrà domani 30 maggio, alle 11:30, presso il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Archeologia in città: dal passato per comprendere il presente”, che nasce dalla collaborazione fra la Provincia di Salerno, la Soprintendenza ABAP di Salerno, la Fondazione Paestum e l’Università di Salerno.

Il progetto si articolerà in un ciclo ampio di incontri pubblici, visite guidate e workshop, ospitati principalmente presso il Museo archeologico provinciale di Salerno, ma anche in siti archeologici e contesti scolastici. I contenuti metteranno in luce i risultati delle più recenti ricerche condotte nella provincia, restituendo complessità e ricchezza della storia antica in una forma chiara, accessibile e coinvolgente.

Il progetto è pensato per un pubblico eterogeneo: cittadini, studenti, insegnanti, appassionati, operatori culturali e turistici.

A sostegno degli incontri, saranno disponibili strumenti multimediali, materiali divulgativi e interventi di studiosi e professionisti, in equilibrio tra rigore scientifico e apertura comunicativa.

La Provincia di Salerno ha assunto un ruolo centrale nella realizzazione del progetto, nella convinzione che la valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà provinciale, a cominciare proprio dal Museo Archeologico di San Benedetto, rappresenti una leva strategica per la crescita civile e culturale.

L’iniziativa si inserisce anche nel più ampio percorso di apertura dei luoghi della cultura a una cittadinanza più consapevole, partecipe e coinvolta.

Archeologia in città è, prima di tutto, un progetto culturale e intende rafforzare il legame tra università, enti pubblici, comunità e territorio, valorizzando le ricerche scientifiche in chiave partecipativa.

Arte, storia, memoria e senso di appartenenza saranno il filo rosso di tutti gli incontri.

Il patrimonio archeologico, spesso percepito come distante o riservato agli specialisti, viene qui restituito alla città come bene condiviso e risorsa viva, capace di parlare al presente e contribuire alla costruzione del futuro.

Il progetto si configura, dunque, come un modello capace di mettere in rete istituzioni, competenze e persone, in una prospettiva di gestione consapevole e partecipata del patrimonio culturale: un invito alla scoperta, alla riflessione e al dialogo.