ROBERTO CELANO (FI): “A SALERNO CITTA’ E’ ORAMAI EMERGENZA SICUREZZA”

Roberto Celano, Consigliere Comunale di Salerno e Coordinatore Provinciale di Forza Italia, con una interrogazione indirizzata al Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, denuncia la situazione di grave pericolo in cui si trova la città capoluogo, a causa di una escalation di episodi criminosi.

“In città” scrive Celano, ” esiste ormai una emergenza sicurezza. Si susseguono episodi deplorevoli di

microcriminalità e di bullismo; in particolare, tra gli altri episodi, nei giorni scorsi in piazza Casalbore, alle ore 20.00, un cittadino salernitano è stato aggredito da un gruppo di bulli. Nel pomeriggio dello stesso giorno (27 maggio) in via Crispi, una giovanissima ragazza è stata molestata ad opera di un balordo; il Parco del Mercatello, da poco riqualificato, è oggetto di continui atti di vandalismo; il crescente fenomeno della microcriminalità giovanile e la diffusa insicurezza, comprensibilmente percepita dai cittadini, dovrebbero indurre l’Amministrazione ad assumere iniziative di maggior controllo e di presidio del territorio.