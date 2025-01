CARLO CALENDA A NAPOLI IL 7 FEBBRAIO PER UN CONFRONTO APERTO CON I CITTADINI

E’ in programma per il prossimo 7 Febbraio a Napoli, all’interno delle sale dell’Hotel Ramada, il confronto tra il leader di Azione Carlo Calenda ed i cittadini, con un dibattito aperto alle domande del pubblico e le risposte dello stesso Calenda. L’appuntamento suona, anche, come l’avvio della campagna elettorale di Azione verso le elezioni regionali, in vista anche della composizione delle alleanze e delle coalizioni del centro sinistra. L’incontro di Napoli apre, di fatto, anche la stagione dei congressi sui territori con l’assemblea elettiva che, in provincia di Salerno, si terrà il prossimo 15 Febbraio, prima che venga convocato il Congresso Regionale di Azione che, dopo il lungo periodo di commissariamento, vedrà anche l’elezione di un nuovo Coordinatore in Campania.

