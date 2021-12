CARLO CALENDA SFIDA GIUSEPPE CONTE NEL COLLEGIO DI ROMA LASCIATO DA GUALTIERI

Carlo Calenda ha già annunciato la sua candidatura alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale di Roma, lasciato libero dal Sindaco Gualtieri dopo la sua elezione al Campidoglio: ed ora il clima, all’interno del centro sinistra, è destinato a riscaldarsi, anche perchè tutto dipenderà dall’atteggiamento dello stesso PD nei confronti dell’ex Presidente del Consiglio Conte. Calenda, pero’, potrebbe chiedere al Pd un atto di desistenza, considerato che in caso di elezione alla Camera dei Deputati lascerebbe, al primo dei non eletti del Partito Democratico, l’ingresso all’interno dell’Europarlamento. Un risiko nel quale si inserisce anche un confronto politico. Intanto Calenda non le manda a dire: “”I 5 s hanno devastato Roma, paralizzandola per cinque anni e mortificandola in tutti i modi. Non esiste, ma proprio non esiste, cedergli un collegio dove hanno fatto uno scempio. Basta 5s”. Lo scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

