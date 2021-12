SALERNO PULITA PRESENTERA’ I PROGETTI AMBIENTALI PER I FONDI DEL PNRR

Sarà la società Salerno Pulita, guidata dal Presidente Vincenzo Bennet, a presentare al Governo i Progetti legati all’ambiente per accedere ai fondi del PNRR. Lo ha stabilito, nei giorni scorsi, la Giunta Comunale di Salerno che ha delegato la società Salerno Pulita a presentare i piani da finanziare. E, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo di Città, a Salerno, il Sindaco Napoli, l’assessore all’ambiente Natella, il presidente Bennet, insieme ai vertici di Conai, hanno anche presentato il nuovo piano per la Raccolta Differenziata che, tra le altre cose, prevede anche l’eliminazione delle campane per il vetro ed un centro per lo scambio dei beni durevoli.

