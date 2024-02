CARMINE AMATO ED ANIELLO GIOIELLA (FDI): “BENE FONDI STRAORDINARI GOVERNO MELONI PER EMERGENZA MALTEMPO”

” Ci uniamo ai ringraziamenti al Governo e in particolare al Premier Meloni e il Ministro Musumeci per l’attenzione e la sensibilità dimostrata per il nostro territorio. 9milioni di euro, che si aggiungono al 1.120.90 euro stanziato precedentemente, per interventi di messa in sicurezza delle aree colpite dal maltempo nel gennaio 2023. E’ il frutto di un lavoro di squadra, che comprende il vice ministro Cirielli,i parlamentari Iannone e Vietri assieme al coordinatore provinciale Fabbricatore”, e tutta la classe Dirigente. Comincia così l’intervento del consigliere provinciale e capogruppo a Palazzo Sant’Agostino Carmine Amato. Poi il consigliere preannuncia le prossime mosse: “Assieme al collega Aniello Gioiella, chiederò al presidente Alfieri un tavolo tecnico per definire le priorità e le modalità di intervento nelle zone della provincia più a rischio, partendo dall’Agro Nocerino-Sarnese, nuovamente colpito sabato e domenica da fenomeni particolarmente intensi. Stessa cosa facemmo un anno fa. Le nostre dinamiche di intervento non cambiano, sono orientate esclusivamente agli interessi e alle urgenze delle popolazioni, a garantire sicurezza e tempestività di impiego delle risorse che arrivano su un fronte reso sempre più delicato dai cambiamenti climatici e dalle inadempienze in materia degli ultimi decenni, a lavorare sulla prevenzione di zone da sempre a rischio idrogeologico”.

