CARMINE AMATO (FDI): “SCUOLE IN PROVINCIA CON BARRIERE ARCHITETTONICHE, ALFIERI CHIARISCA”

“Il Presidente della Provincia Franco Alfieri, insieme al deputato del Pd Piero De Luca, solo qualche settimana ci hanno raccontato di aver investito, per la manutenzione straordinaria degli istituti scolastici della Provincia di Salerno, oltre 50 milioni, ma oggi la incredibile storia che arriva da Nocera Superiore, dall’Istituto Artistico Alberto Galizia ci conferma che la spesa sostenuta non ha guardato le reali esigenze dei nostri studenti. E’, infatti, impensabile che all’interno della sede distaccata dell’Istituto in questione esistano, ancora, insormontabili barriere architettoniche che impediscono ad un nostro giovane concittadino, affetto da una forma di disabilità motoria, di poter accedere da solo all’interno delle aule scolastiche.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Carmine Amato, Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia.

Nei prossimi giorni, in qualità di Consigliere Provinciale di Fratelli d’Italia, presenterò una interrogazione al Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri per sapere come mai all’interno della sede dell’istituto in questione non sono state eliminate le barriere architettoniche e, poi, per sapere se vi è un piano provinciale completo di tutti gli istituti che presentano ancora questo tipo di ostacolo.