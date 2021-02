CARTELLE ESATTORIALI, VERSO UN NUOVO RINVIO DI 2 MESI. LA PRIMA MOSSA DI DRAGHI

Secondo quanto riportato dall’edizione on line del quotidiano IL MATTINO, il nuovo Governo di Mario Draghi sta valutando la possibilità di un nuovo rinvio (si parla di due mesi) per la notifica degli oltre 50milioni di cartelle esattoriali, ferme dall’inizio della pandemia in Italia. Al momento il rinvio è in vigore fino alla fine di febbraio: con il provvedimento del Governo Draghi si andrebbe, esattamente, a fine aprile. Intanto diventano piu’ lunghi i tempi per i nuovi ristori per le attività commerciali colpite dal calo di fatturato causa covid: anche in questo caso si attende l’approvazione di un nuovo decreto legge da parte del Governo di Mario Draghi.

