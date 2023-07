CASCONE, VOLPE, CASILLO E MOCERINO: I CONSIGLIERI REGIONALI CON DE LUCA ALLA SERATA DEL BANCO ALIMENTARE

Da Luca Cascone a Carmine Mocerino, passando per Andrea Volpe, per il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, per il capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo, insieme all’assessore alla scuola Lucia Fortini: tutti insieme, con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, alla serata organizzata dal Banco Alimentare per sensibilizzare tutte le istituzioni sui crescenti bisogni delle fasce piu’ povere della società. Non è, poi, sfuggita anche la presenza del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, negli ultimi tempi in rotta di collisione con il Presidente della Regione De Luca, ma sicuramente i momenti conviviali, come quello organizzato da Roberto Tuorto, sarà stato utile a smussare gli angoli.

