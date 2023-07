SAN VALENTINO TORIO. RAFFAELLA ZUOTTOLO: “UNA CITTA’ CHE SI STA INNAMORANDO DEL CINEMA”

“San Valentino Torio si sta innamorando del Cinema e della sua magia grazie al progetto Outdoor Film Festival che, insieme al Sindaco, abbiamo deciso di sostenere e di patrocinare per la sua prima edizione.”

Lo dichiara l’assessore alla cultura del Comune di San Valentino Torio Raffaella Zuottolo.

“E’ stato davvero emozionante, in queste due sere,” continua l’esponente della Giunta Strianese “vedere giovani e non solo, provenienti da tutto l’agro, all’interno della nostra villa Comunale, per trascorrere una serata davanti al grande schermo, grazie al prezioso programma elaborato dal Direttore Artistico Squitieri. Spero che questa prima edizione di Outodoor Film Festival sia solo il trampolino di lancio per far diventare San Valentino Torio la città del Cinema nell’Agro, in Provincia di Salerno e, poi, magari, anche in tutta la Regione Campania.