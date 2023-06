DE LUCA TORNA ALLA CARICA CONTRO LA SCHLEIN: “C’E’ ANCORA UN 10% DI VOTI DA PERDERE”

La tregua, seppure iniziata, è durata davvero poco. Ed oramai, fino a quando non ci sarà un chiarimento o qualche altro episodio, è normale immaginare che ci sarà, seppure a distanza, un attacco continuo del Presidente della Regione De Luca nei confronti della nuova segreteria nazionale del Partito Democratico.

“Direi ai dirigenti attuali del Pd di mettersi comodi a questo punto, c’è sempre un altro 10 per cento di voti residui da perdere. L’attuale segretaria – aggiunge – ha avvertito che la rivoluzione non è un pranzo di gala. Bene, ma almeno un tramezzino elettorale ci voleva, invece siamo ridotti alla fame elettorale. Non ho dubbi che la genialità politica di questo gruppo dirigente consentirà di fare piazza pulita anche di ciò che rimane”. E infine una battuta sulla premier Giorgia Meloni: “È una donna fortunata, perché avendo davanti a sé quegli avversari politici ha praticamente un’assicurazione a vita”.