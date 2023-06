ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO: INCONTRO SULLA RIFORMA DEL TUEL

“Prospettiva di riforma del TUEL, profili di responsabilità dei revisori enti locali, equilibri di bilancio” è il titolo del Seminario formativo organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno in collaborazione con ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali) Salerno in programma domani, sabato 1 luglio, dalle ore 9.30 presso il Mediterranea Hotel in via Generale Clark.

Tra gli argomenti al centro del confronto, Ie prospettive di riforme per i revisori degli Enti Locali, dalla riforma della nuova contabilità economica-patrimoniale “ACCRUAL” alle riforme in materia di finanza e contabilità degli enti territoriali previste dal PNRR, con un particolare focus sui profili di responsabilità e controlli nella gestione della crisi finanziaria dell’Ente Locale e il ruolo del Revisore degli EELL anche alla luce della salvaguardia degli equilibri di Bilancio.

Aprono i lavori il presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave e il Presidente ANCREL Salerno Ciro Di Lascio. Introduce e modera Gianni Trovati Giornalista Sole 24 Ore.

Interverranno Antonio Colaianni Direttore Centrale della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, Davide Di Russo Presidente dell’Osservatorio degli Enti Pubblici e Società Partecipate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Salvatore Bilardo Dirigente Generale della Ragioneria Generale dello Stato Ispettore generale Capo I.Ge.P.A., Giuseppe Tagliamonte Presidente Sezione Controllo Corte dei Conti – Regionale Basilicata, Marco Castellani Presidente ANCREL. Consigliere delegato alla F.P.C. dell’ODCEC Salerno Giuseppe Arleo. Obiettivo del Seminario, che si caratterizza per il taglio didattico/divulgativo degli interventi, è di fornire la formazione continua ai fini della maturazione dei crediti formativi per i revisori degli Enti Locali. La partecipazione al seminario è gratuita, per gli iscritti all’Ordine e per i revisori contabili e consentirà di acquisire n.5 crediti formativi validi per l’iscrizione e/o mantenimento al registro revisori enti locali previo superamento del test finale.