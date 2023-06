SIANO. L’OPPOSIZIONE CONTRO MARCHESE: PRESENTA IL DUP DEL 2016 E NON CONCEDE RINVIO

Si consuma, all’interno del Consiglio Comunale di Siano, l’ennesimo strappo tra la maggioranza del Sindaco Giorgio Marchese ed i rappresentanti dell’opposizione. Al centro della discussione, questa volta, è finito il DUP che, in sede di Commissione Bilancio, per assoluta mancanza di attenzione, è stato presentato nella versione del 2016. I consiglieri di opposizione hanno, a questo punto, chiesto il rinvio della discussione ma…

“Nonostante il nostro spirito propositivo” scrivono in un nota i consiglieri di opposizione ” nel voler sanare un errore grossolano relativo all’approvazione della parte descrittiva delle linee programmatiche del D.U.P., che sono uno strumento vitale per l’attività politico-amministrativa del paese, la maggioranza si è arroccata sui propri numeri consiliari. È d’obbligo ricordare agli stessi che tali numeri non corrispondono più al reale consenso in questo paese proprio a causa di questo modo arrogante di gestire la cosa pubblica.”