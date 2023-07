CASERTA, IL CONGRESSO DEL PD SI FERMA: TUTTO RINVIATO A DOPO LE EUROPEE 2024?

Il lavoro della Senatrice Susanna Camusso, indicata come Commissario Straordinario del Pd in Provincia di Caserta, potrebbe durare ben oltre le piu’ rosee aspettative ed arrivare all’estate del prossimo anno ovvero al dopo Elezioni Europee 2024. E’ quanto filtra dagli ambienti del Pd di Caserta dove la nomina del Commissario Straordinario è stata decisa dalla Segreteria di Elly Schlein a seguito dei numerosi brogli verificati prima della celebrazione delle Primarie dello scorso febbraio. Tempi lunghi, dunque, per il Partito Democratico di Caserta che potrebbe, di fatto, anche bloccare la convocazione del Congresso Regionale del Pd, a piu’ riprese richiesto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

