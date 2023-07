SCAFATI. IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DELL’ERA ALIBERTI 2 IN PROGRAMMA L’11 LUGLIO

E’ arrivato il momento del primo consiglio comunale dopo le elezioni di Scafati: il prossimo 11 Luglio, infatti, si terrà la prima seduta del nuovo civico consesso, con la presentazione ufficiale della Giunta Aliberti Bis.

il Consiglio comunale è convocato in seduta pubblica il giorno 11 luglio 2023, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare (via G. Galilei – Biblioteca Comunale) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Convalida degli eletti e dei subentranti (art. 41 D.Lgs. n.267/2000);

2. Giuramento del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 – comma 11 – D.Lgs. n. 267/2000;

3. Elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi degli artt. 1 e 40 – comma 2 – D.Lgs. 267/2000;

4. Comunicazione al consiglio comunale in ordine alla nomina dei componenti della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 46 – comma 2 – D.Lgs. n. 267/2000;

5. Presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ai sensi dell’art. 46 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 40 Statuto Comunale;

6. Elezione della Commissione Elettorale Comunale, ai sensi dell’art. 41 – comma 2 – D.Lgs. n. 267/2000