CASERTA, CONGRESSO FDI: TROVATA L’INTESA DI TUTTO IL PARTITO SUL NOME DI CANGIANO

Sarà Gimmi Cangiano, attuale deputato di Fratelli d’Italia e, già, in passato, Coordinatore Regionale del partito di Giorgia Meloni, il nome unitario per il Congresso Provinciale di Caserta. Dopo i mal di pancia del Consigliere Regionale Piscitelli, che aveva lamentato la mancanza di discussione sul nome di Cerreto, i vertici provinciali di Fratelli d’Italia di Caserta hanno trovato la sintesi sul nome di Cangiano che, dopo Matera a Benevento, sarà il secondo parlamentare in Campania a ricoprire anche un ruolo dirigenziale all’interno del partito. Fatto l’accordo, adesso, si tratta di attendere la celebrazione del congresso provinciale che si terrà il 26 ed il 27 Novembre con una serie di seggi aperti in diversi comuni della Provincia di Caserta.

