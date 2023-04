CASTEL SAN GIORGIO. GIORNATA DEDICATA A PREVENZIONE MALATTIE METABOLICHE

Al Comune di Castel San Giorgio un importante convegno organizzato dalla SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche.

“Approccio Multidisciplinare alla terapia dell’obesità”, in aula consiliare importante appuntamento di formazione medico-scientifica alla presenza di luminari della materia.

Evento Accreditato S.i.c.ob ed ECM.

Con il Patrocinio del Comune di Castel San Giorgio, di S.i.c.ob e Medincò, si è tenuto stamane in aula consiliare un interessante focus medico- scientifico rivolto a numerose figure professionali : biologi, psicologi, medici chirughi, infermieri e dietisti.

Un’occasione di formazione e di aggiornamento multidisciplinare sul tema di grande attualità.

“Sono grata agli organizzatori per l’importanza dell’argomento affrontato-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara che ha portato il saluto ai partecipanti – in particolare ai due Responsabili Scientifici, il Prof. Vincenzo Pilone e il Dott. Raffaele Sellitto.

Il prof. Pilone è Ordinario di Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Salerno e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero “Fucito” di Mercato San Severino, una vera eccellenza del nostro territorio, alla quale si rivolgono pazienti da tutto il Centro-Sud.

Il Dott. Raffaele Sellitto, già assessore e amministratore pubblico di lungo corso, oltre che apprezzato medico,è presidente della Medincò, Cooperativa Sociale formata da Medici di Medicina Generale, impegnati ad offrire ai pazienti una assistenza primaria territoriale attenta e mirata.

Ringrazio anche tutti gli amministratori presenti, il presidente del consiglio comunale, dott. Michele Fasolino, delegato alle Politiche Sanitarie e il dott. Giuseppe Alfano, entrambi anche in qualità di medici di base del nostro territorio, il consigliere comunale Gilda Tranzillo e il vice sindaco Giustina Galluzzo.

Ringrazio tutti gli specialisti intervenuti ed i tanti giovani partecipanti che hanno avuto la possibilità di formarsi ed accrescere le loro competenze professionali” – ha concluso Paola Lanzara.

La SICOB, Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, in collaborazione con il Prof. Vincenzo Pilone, e con il Dott. Raffaele Sellitto, è impegnata, infatti, a fornire a tanti giovani professionisti tutti gli strumenti utili ad affrontare la patologia in modo che possano aiutare tutti coloro che ne sono affetti, attraverso l’approccio multidisciplinare, dimostrando come i pazienti possano migliorare in tempi brevissimi il loro stato di salute e come la chirurgia possa risolvere la patologia, costituendo una vera e propria rinascita del paziente obeso.

Ad alternarsi al tavolo dei relatori i medici A. Donato su “Comorbilità associate all’obesità”,

M. Stile su “Importanza della prevenzione all’obesità”,

A. Crescenzo su “L’obesità nella terza età”,

G. Attanasio su “Ruolo della Bioimpendenziometria clinica nella obesità” ,

L. Schiavo su “Il ruolo del nutrizionista,quando prendere in considerazione l’intervento chirurgico “,oltre ai due responsabili scientifici Pilone e Sellitto.