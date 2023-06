CASTEL SAN GIORGIO: LA POLIZIA LOCALE IN PRIMA LINEA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

“Diciamo No alla Violenza sulle Donne: conosci, previeni, difenditi”.

Sabato 3 giugno 2023 al Palacoscioni di Nocera Inferiore, dalle 10.00 alle 12. 00, si terrà lo stage gratuito di antiaggressione “Donne al Sicuro”, organizzato dal comando di polizia locale di Castel San Giorgio guidato dal maggiore Giuseppe Contaldi in sinergia con l’IPTS, Associazione Professionale International Police Training Sistem,

composta da elementi della polizia municipale di Napoli.

«Grazie al nostro comandante Giuseppe Contaldi e a chi, come lui, crede nella continua formazione e nelle attività di prevenzione come questa, si riescono ad ottenere grossi risultati ed a organizzare iniziative volte ad offrire un servizio alla collettività, in questo caso alle donne. – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara.

Il corso, totalmente gratuito, sarà tenuto da istruttori professionali e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Un grazie al maggiore Contaldi per la grande sensibilità e attenzione rispetto ad un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che deve vederci sempre allerta, un grazie al referente locale dell’associazione, Sabatino Iannone, agente di polizia locale in servizio al Comune di Tramonti e istruttore professionale».

Lo Stage ” Donne al Sicuro” fornirà a tutte le partecipanti nozioni e tecniche su : antiaggressione femminile, mind set difensivo e focus spray al peperoncino. Il Programma sarà condotto dagli istruttori certificati della IPTS Italia.

