CASTEL SAN GIORGIO. SALVATI E DE MAIO (FDI): “LA MAGGIORANZA LANZARA METTE LE MANI NELLE TASCHE DEI CITTADINI”

E’ duro il commento che gli esponenti di Fratelli d’Italia in seno al Consiglio Comunale di Castel San Giorgio rilasciano, all’indomani, della seduta nel corso della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023. A parlare sono i consiglieri Michele Salvati e Stefania De Maio che non esitano a denunciare “come la maggioranza del Sindaco Lanzara si appresta, ancora una volta, a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, in pieno stile centro sinistra. A pagare i danni economici provocati negli ultimi anni dalla maggioranza non saranno gli amministratori ma i contribuenti del Comune di Castel San Giorgio.”

La critica al documento di programmazione finanziaria da parte dei consiglieri del partito di Giorgia Meloni è molto specifico: “Abbiamo l’Irpef Comunale all’0,8%, l’Imu all’11% che rappresentano il massimo applicabile. Tasse da record a fronte di servizi da terzo mondo. Senza dimenticare il nuovo regolamento Tari laddove è prevista la possibilità per Industrie, Commercianti e liberi professionisti di uscire dal servizio, mediante accordi con privati, risparmiando così di versare la parte variabile della tassa. Sarebbe tutto molto giusto, se corrispondesse ad una diminuzione del costo del servizio per tutti gli altri cittadini: ed invece la parte variabile dei non domestici industriali compresi sarà caricata sulle bollette delle famiglie. Un’azione catastrofica che pieghierà i Sangiorgesi per la negligenza della Sindaca.”