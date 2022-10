CASTEL SAN GIORGIO. SALVATI (FDI): “PREOCCUPATI DA DEBITI COMUNE CON SOCIETA’ SARIM”

Michele Salvati, capogruppo di “Civica per Castel San Giorgio” unitamente ai Consiglieri Comunali Filomena Pascariello, Stefania De Maio, e Biagio Apostolico esprime viva preoccupazione per la vicenda relativa al credito che la SARIM vanta nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio guidata dalla sindaca Paola Lanzara.

Parliamo di circa un milione di debiti che il Comune ha maturato nei confronti della SARIM, azienda vincitrice dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti sottolinea Salvati e questa cosa ci preoccupa in modo serio. Non è possibile che il Comune di Castel San Giorgio per oltre un mese sia stato “abbandonato” per la campagna elettorale da parte della Sindaca e che oggi non sa come affrontare questa e le tante emergenze che riguardano il nostro territorio.

Continua Salvati, il lavoro è un diritto sacrosanto e i lavoratori hanno il diritto di essere pagati e non continuamente mortificati.

Con le sue esternazioni la Sindaca ha dipinto Castel San Giorgio come un’isola felice, ma la verità è ben altra. Noi come gruppo lo abbiamo sempre dichiarato, siamo e saremo sentinelle attive che vogliono essere i “difensori” dei diritti negati senza fare sconti a nessuno.

