CASTEL SAN GIORGIO SI TINGE DI ROSA PER IL PASSAGGIO DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE

Anche Castel San Giorgio si tinge di rosa. Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata, per circa 6 km,dalla prima tappa del “Giro Mediterraneo in Rosa”, una delle più importanti competizioni femminili in bicicletta.

«Sarà un momento sicuramente emozionante al quale stiamo lavorando, in sinergia con la Polizia Locale e l’ organizzazione della importante kermesse da diversi giorni, per poter assicurare il massimo della sicurezza alle cicliste che attraverseranno il nostro territorio-ha dichiarato Paola Lanzara.

Con il comandante della Polizia Locale, il maggiore Giuseppe Contaldi, che ringrazio come sempre per la professionalità e dedizione e con il consigliere delegato allo Sport Francesco Spinelli, abbiamo messo a punto un piano del traffico per poter consentire il corretto svolgimento della competizione.

È stato scelto il percorso migliore che consentirà alle cicliste di svolgere al meglio la tappa e a quanti vorranno assistere al passaggio delle campionesse,di posizionarsi, in tutta sicurezza, in vari punti del nostro territorio.

La carovana rosa entrerà sul tracciato sangiorgese intorno alle 14.50 circa.

Il percorso è stato stabilito dopo numerosi sopralluoghi tecnici, proprio per consentire un ottimale svolgimento della competizione. Il comandante ha provveduto anche ad interfacciarsi con le logistiche di autotrasporto presenti sul territorio, il tutto per evitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale.

Come amministrazione comunale ci ritroveremo in via Astoni Croce, angolo con Via Tenente Bruno Lombardi per applaudire le campionesse e salutare il passaggio delle atlete sul nostro territorio.

Vorrei lanciare un appello a tutta la cittadinanza,-ha aggiunto il primo cittadino-chiediamo a tutti il massimo della collaborazione e la corretta osservanza delle limitazioni imposte per uno svolgimento ottimale della competizione ciclistica. Sarà sicuramente un bel momento di aggregazione e di sport per tutti»-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.

Questo il percorso del Giro Mediterraneo in Rosa sul territorio di Castel San Giorgio: – Via Palmiro Togliatti;

-Via Enrico Mattei;

-Via Rosario Livatino;

-Via Giliberto Petti; – Via Salvatore Sammartino;

– Via Riccardo Ciancio;

-Via Luigi Guerrasio;

-Via Sandro Pertini;

-Via Astoni Croce;

– Via Tenente Bruno Lombardi.

Dalle 14.45 alle 15.30 è stata disposta la sospensione momentanea della circolazione e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione lungo tutto il percorso della competizione.

Sarà sospesa, inoltre, la circolazione dei veicoli provenienti da Roccapiemonte (Bivio Rosto), da via Schiavone, da via Francesco Lanzara, da via Pentagna e da via Salvatore Di Giacomo.

