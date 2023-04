IMMA VIETRI (FDI): “LA VIGNETTA DEL FATTO QUOTIDIANO E’ SOLO MISERIA UMANA”

“La vignetta pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano non e’ satira ma miseria umana. La mia totale solidarieta’ ad Arianna Meloni e alla sua famiglia”. Lo dice in una nota Imma Vietri, deputata Fratelli d’Italia. “Ci aspettiamo che tutti i parlamentari e tutti i leader di partito, anche di opposizione, prendano le distanze e condannino senza termini questo attacco violento e sessista rivolto contro una donna, che ha solo la ‘colpa’ di essere la sorella del presidente del consiglio Giorgia Meloni e la moglie del ministro Francesco Lollobrigida. Sorprende (anche se non dovrebbe) che un giornale nazionale come il Fatto Quotidiano, sempre pronto a fare la morale agli altri, pubblichi una vignetta del genere, senza tener conto delle ripercussioni che riguardano la tutela dei minori. Da donna e da mamma sono indignata. Il direttore Travaglio si assuma le sue responsabilita’. Questa volta si e’ davvero superato ogni limite”, conclude Vietri.

