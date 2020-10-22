CASTELLABATE. IL SINDACO MAIURI E L’ASSESSORE NICOLETTI IN VISITA AI CANTIERI

𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝗹𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗳.𝗳., 𝗟𝘂𝗶𝘀𝗮 𝗠𝗮𝗶𝘂𝗿𝗶, 𝗲 𝗹’𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶, 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶.
𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗹𝗼 𝗦𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼, 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗹𝗮 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗲 𝗹’𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼.
𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗱𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗽𝗶𝗲𝗱𝗶 𝗮𝗱 𝗢𝗴𝗹𝗶𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮.