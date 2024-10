CASTELNUOVO CILENTO. IL SINDACO GIANLUCA D’AIUTO ADERISCE A FORZA ITALIA

Sempre più entusiamo e partecipazione per Forza Italia in provincia di Salerno. Con grande piacere registriamo l’adesione oggi ufficializzata a Napoli dal coordinatore regionale On.le Fulvio Martusciello nel corso di una conferenza stampa, del Sindaco di Castelnuovo Cilento, avv. GIANLUCA d’Aiuto. Il Sindaco contribuirà con le sue capacità professionali, con la sua esperienza e competenza amministrativa al radicamento del partito nel Cilento e nell’intera provincia. Forza Italia si organizza, si radica e dimostra sempre maggiore vicinanza ed attenzione ai territori ed alle comunità. Altre importanti adesioni seguiranno nei prossimi giorni. Al Sindaco D’Aiuto auguro buon lavoro a nome del partito provinciale tutto”.

“Sono sinceramente lieto di comunicare la mia scelta di entrare nel partito” scrive in una nota D’Aiuto ” che continua ad essere sempre di più riferimento ed attrattore per i tutti moderati italiani. Forza Italia è stato e continua ad essere, nella tradizione dei popolari europei, il partito che meglio di tutti incarna i valori del liberismo economico, della valorizzazione della libertà d’impresa, nonché garante dei diritti civili e delle libertà fondamentali dei cittadini, tutti valori necessari per uno sviluppo concreto della società civile. Valori questi da me profondamente sentiti e condivisi.