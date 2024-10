REGIONALI 2025. MARTUSCIELLO LANCIA LO SLOGAN “I CARE”: “UNA REGIONE CHE SI PRENDA CURA DI CHI E’ IN DIFFICOLTA'”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Elena Aceto di Capriglia, il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, ha lanciato lo slogan “I care” per le prossime elezioni regionali. “Noi vogliamo prenderci cura di tutti”, ha detto Martusciello, sottolineando l’importanza di una regione che sia vicina a chi vive situazioni di difficoltà. “Vogliamo una regione che parli a chi è in difficoltà, al mondo delle disabilità, alle famiglie che vivono il dramma dell’autismo e a tutti coloro che non trovano supporto da parte dello Stato”, ha spiegato.

Martusciello ha poi criticato l’assenza delle istituzioni negli anni passati, evidenziando come in molte situazioni siano state le parrocchie a sostituirsi allo Stato: “È incredibile che per anni le parrocchie siano dovute intervenire perché lo Stato, la regione o il comune non c’erano. Vorrei una regione in cui possiamo tornare a credere nelle istituzioni, che devono fare la loro parte”.

Con questo messaggio, – ha concluso – Forza Italia punta a costruire un programma elettorale orientato a un maggiore sostegno alle fasce più vulnerabili della società, con una visione di cura e vicinanza a chi è in difficoltà”

Share on: WhatsApp