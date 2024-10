COMUNE DI AGROPOLI. UN CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO SUL FUTURO DELL’OSPEDALE

E’ stato convocato per lunedì 21 ottobre alle ore 15.30 il Consiglio comunale monotematico, in seduta straordinaria, per discutere in merito al Presidio Ospedaliero di Agropoli. In particolare verrà trattato l’adeguamento dell’Atto aziendale approvato con Delibera della

Giunta Regionale della Campania n. 461 del 12/09/2024 alla programmazione della rete ospedaliera nel sistema emergenza – urgenza ai sensi del DM n. 70/2015. La convocazione della pubblica assise segue di pochi giorni la riunione della Commissione Sanità, Innovazioni tecnologiche e Transizione digitale presieduta dal consigliere comunale Rosario Bruno.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi : «L’intera Amministrazione, con l’assessore con delega alla Salute, Relazioni con l’ASL e Distretto Sanitario dott.ssa Rosa Lampasona, ha sempre riservato la massima attenzione al diritto alla salute dei cittadini ed è

rimasta in prima linea affinché fosse assicurata la piena funzionalità del Presidio Ospedaliero di Agropoli. Con i componenti della Commissione Consiliare Sanità, compresi i consiglieri comunali di opposizione, abbiamo approvato all’unanimità, una proposta che sarà sottoposta al vaglio del Consiglio comunale che mira ad ottenere la corretta applicazione dei parametri del Decreto Ministeriale n. 70/2015. E’ fondamentale per l’immediato potenziamento del nostro nosocomio. Il lavoro dovrà poi proseguire nel tempo, senza mai abbassare la guardia, per chiedere un sempre maggiore miglioramento dei servizi».