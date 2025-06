CAVA DE’ TIRRENI. FABIO SIANI: “AMMINISTRAZIONE SCONCERTANTE, IL 25 GIUGNO AL VIA NOSTRO PROGETTO”

“Le ultime vicende politiche, gestionali e finanziarie del nostro Comune sono sconcertanti! Sembra che la politica locale di Cava de’ Tirreni abbia deciso di licenziare l’etica. Basta dare uno sguardo alle dinamiche degli ultimi mesi fino ai nostri giorni per rendersi conto del livello stomachevole raggiunto da chi governa la nostra Città e addirittura si propone di farlo in futuro. Peggio ancora se sotto mentite spoglie, affermando scelte volte a consolidare il potere personale in linea con la propria storia personale segnata dal trasformismo.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Fabio Siani che sta portando avanti il progetto civico ADESSOCAVA!.

Assume quindi ancora maggiore rilievo la scelta di tanti Cavesi di dare centralità ad un Progetto Civico che segni una netta discontinuità rispetto a tutte le esperienze del recente passato e del presente, indipendentemente dal loro colore politico. È indispensabile voltare pagina. Il nostro progetto su questo non ammette ambiguità.

È d’obbligo la chiarezza.

La Città vuole respirare aria nuova, non inquinata dalla gestione del potere e dal poltronismo di questi ultimi anni.

Il giorno 25 giugno 2025 Adesso Cava! Presenterà ai cittadini i cardini del suo progetto per la gestione amministrativa, finanziaria e politica della nostra città.